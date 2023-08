Kantoorverhuurder WeWork keldert op afwachtend Wall Street

De hoofdgraadmeters op de aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers op Wall Street waren vooral in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer dat donderdag naar buiten komt. Bij de bedrijven ging WeWork keihard onderuit. Handelaren schrokken van de verklaring van de kantoorverhuurder dat het twijfelt over het voortbestaan van de onderneming.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 0,5 procent lager op 35.123,36 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 4467,71 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,2 procent tot 13.722,02 punten.

WeWork dook bijna 39 procent omlaag. De aanbieder van gedeelde werkruimtes verwees in de verklaring naar de aanhoudende verliezen en de stroom van opzeggingen van de lidmaatschappen van zijn kantoorruimtes.

Rivian Automotive moest een eerdere koerswinst prijsgeven en eindigde 10 procent lager. De fabrikant van elektrische auto’s leed afgelopen kwartaal minder verlies dan analisten en beleggers hadden gevreesd. Maar schijnbaar was door investeerders op meer gehoopt.

Lyft zakte 10 procent. De taxidienst zag de omzet per klant dalen als gevolg van prijsverlagingen om de vraag te stimuleren en klanten weg te kapen bij zijn grotere concurrent Uber. Ook vielen de verwachtingen voor het huidige kwartaal tegen.

Bumble verloor 7,7 procent. De datingapp boekte in het tweede kwartaal minder winst en omzet dan kenners hadden verwacht. De resultaten van cloudcommunicatiebedrijf Twilio vielen wel in de smaak bij beleggers. Dat aandeel steeg 2,2 procent.

Penn Entertainment maakte een koerssprong van 9 procent. Het casinobedrijf kondigde aan samen met sportzender ESPN deze herfst online-gokactiviteiten te gaan starten onder de naam ESPN Bet. Gamesbedrijf Roblox ging 22 procent onderuit na tegenvallende cijfers.

De euro was 1,0975 dollar waard, tegen 1,0978 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 84,31 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 87,48 dollar per vat. Dat is ongeveer het hoogste niveau van dit jaar.