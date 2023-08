Kantoorverhuurder WeWork keldert op hoger Wall Street

WeWork werd woensdag bijna 23 procent minder waard op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers schrokken van de verklaring van de Amerikaanse kantoorverhuurder dat het bedrijf twijfelt over het voortbestaan van de onderneming. De aanbieder van gedeelde werkruimtes verwees daarbij naar de aanhoudende verliezen en de stroom van opzeggingen van de lidmaatschappen van zijn kantoorruimtes.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig, na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers kijken vooral uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer dat donderdag op het programma staat. Dat cijfer is van groot belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Bij een sterke afkoeling van de inflatie zou de Amerikaanse centrale bank mogelijk kunnen besluiten de rente niet nog verder te verhogen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 35.283 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 4492 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 13.828 punten.

Rivian Automotive won 1,7 procent. De fabrikant van elektrische auto’s leed afgelopen kwartaal minder verlies dan analisten en beleggers hadden gevreesd. Ook viel de omzet hoger uit dan voorzien. Het bedrijf verhoogde daarnaast zijn productieverwachting voor dit jaar en denkt genoeg geld in kas te hebben om tot 2025 te kunnen blijven draaien.

Lyft zakte bijna 7 procent. De taxidienst zag de omzet per klant dalen als gevolg van prijsverlagingen om de vraag te stimuleren en klanten weg te kapen bij zijn grotere concurrent Uber. Ook vielen de verwachtingen voor het huidige kwartaal tegen.

Bumble verloor ruim 5 procent. De datingapp boekte in het tweede kwartaal minder winst en omzet dan kenners hadden verwacht. De resultaten van cloudcommunicatiebedrijf Twilio vielen wel in de smaak bij beleggers. Dat aandeel steeg 7 procent.

Penn Entertainment maakte een koerssprong van meer dan 12 procent. Het casinobedrijf kondigde aan samen met sportzender ESPN deze herfst online-gokactiviteiten te gaan starten onder de naam ESPN Bet. Ook verkoopt Penn het mediabedrijf Barstool Sports weer terug aan oprichter David Portnoy.

Walt Disney, eigenaar van ESPN, won 1 procent. Het entertainmentconcern brengt na de slotbel op de Amerikaanse beursvloeren zijn resultaten naar buiten.