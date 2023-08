MOBY neemt klanten over van failliete GreenMo-opvolger Mechs

Aanbieder van onder meer e-bikes en elektrische scooters MOBY gaat verder met de klanten van het failliete Mechs, opvolger van het eerder dit jaar omgevallen GreenMo. Daardoor kan de verhuur en het onderhoud van elektrische voertuigen voor bijvoorbeeld pizzaketen Domino’s en de politie doorgaan, laat curator Marc Udink weten. De doorstart betekent ook dat iets meer dan vijftig van de ongeveer honderd medewerkers van Mechs hun baan houden.

Begin dit jaar werd GreenMo failliet verklaard. Na dat bankroet werd de vloot overgenomen door Rabobank. Mechs nam het leasen en onderhouden van alle scooters en andere voertuigen voor grote zakelijke klanten op zich. Daarbij had Mechs echter verkeerde aannames gemaakt, legt Udink uit. Toen bleek dat de inkomsten een stuk lager waren dan voorzien, ging de GreenMo-opvolger zelf ook failliet.

GreenMo, opgericht in 2013, was vooral bekend van de elektrische fietsen voor Thuisbezorgd-koeriers. Naar eigen zeggen was het bedrijf marktleider in de verhuur van elektrische voertuigen. Thuisbezorgd.nl is volgens de curator inmiddels geen klant meer, maar andere grote klanten zouden zijn gebleven.

Udink heeft er vertrouwen in dat het MOBY wel lukt om de activiteiten voort te zetten. Het Ierse mobiliteitsbedrijf is al langer actief in Nederland. MOBY pakt het leasen en onderhoud naar eigen zeggen anders aan dan GreenMo en Mechs. De onderneming werkt namelijk samen met opzichzelfstaande lokale onderhoudspartners en voertuigleveranciers.

MOBY zegt alle klanten van Mechs binnen twee weken persoonlijk te benaderen om onderhoudsbeurten in te plannen en verdere samenwerking te bespreken. Als er voor die tijd al een spoedreparatie nodig is, dan kunnen ze ook met MOBY contact opnemen. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn als een elektrische scooter opeens niet meer werkt.