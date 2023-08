Sony profiteert van sterke verkopen Playstation 5

Sony heeft in het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan met zijn spelcomputer PlayStation 5, het belangrijkste product van het bedrijf. Ook de muziektak van het Japanse technologie- en entertainmentconcern presteerde beter dan verwacht. De verkopen werden daarbij geholpen door een goedkopere Japanse yen.

Dankzij de sterke prestaties schroefde Sony ook zijn verwachtingen voor het hele boekjaar op. De nettowinst zal naar verwachting nu uitkomen op 860 miljard yen (zo’n 5,5 miljard euro). Eerder werd nog uitgegaan van 840 miljard yen. Voor de omzet wordt nu gerekend op 12,2 biljoen yen (ruim 78 miljard euro), tegen een eerdere prognose van 11,5 biljoen yen. De verwachting voor het operationele resultaat bleef ongewijzigd.

In het afgelopen kwartaal zag het bedrijf de omzet met een derde stijgen tot bijna 3 biljoen yen. Het operationele resultaat viel daarbij hoger uit dan analisten hadden verwacht.

De PlayStation 5 is dit jaar de best verkochte console in de Verenigde Staten, zowel in eenheden als in dollars. De leveringsbeperkingen die het gamesysteem sinds de lancering in 2020 achtervolgden, zijn nu verleden tijd. Het bedrijf werkt er hard aan om het aantal gebruikers van de PlayStation 5 verder uit te breiden om meer gameontwikkelaars te verleiden om specifiek spellen voor het platform te creƫren.

Sony sloot onlangs ook een deal met Microsoft om ervoor te zorgen dat het populaire schietspel Call of Duty ook na de overname van Activision Blizzard, de maker van het spel, door Microsoft beschikbaar zal blijven voor de PlayStation.