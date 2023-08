Windmolenmaker Vestas blijft worstelen met achterstand orders

Vestas Wind Systems blijft worstelen met de achterstand in zijn orderboek. De grootste windmolenfabrikant ter wereld waarschuwde dan ook voor hogere kosten als gevolg van het wegwerken van de oudere bestellingen voor windturbines en serviceovereenkomsten. Die zullen dit jaar blijven drukken op de inkomsten van het Deense bedrijf.

Vestas leed, net als zijn concurrenten in de windturbinesector, de afgelopen jaren grote verliezen. Die werden veroorzaakt doordat de kosten van staal en andere belangrijke materialen voor de productie van windturbines flink waren opgelopen. Daarnaast kampten de bedrijven met productievertragingen als gevolg van verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketen. Bestellingen konden daardoor niet op tijd worden afgeleverd, wat leidde tot achterstanden in de orderboeken.

Het bedrijf richt zich nu op terugkeer naar winstgevendheid door de prijzen te verhogen en de achterstand van oudere contracten, die door de hogere kosten onrendabel zijn geworden, weg te werken. “Vestas blijft volledig gefocust om weer winstgevend te worden”, zei topman Henrik Andersen in een toelichting op kwartaalcijfers. Andersen ziet de verstoringen in de toeleveringsketen wel afnemen, maar verwacht dat die ook in de tweede jaarhelft nog zullen voortduren.

Hoewel het bedrijf hard werkt om weer winstgevend te worden, dook het in het tweede kwartaal van dit jaar weer in de rode cijfers. In het eerste kwartaal was nog sprake van een verrassende winst. Het verlies vóór rente, belastingen en bijzondere posten kwam afgelopen kwartaal uit op 70 miljoen euro. Dat was in lijn met de verwachtingen.

De Duitse concurrent Siemens Energy schrapte onlangs zijn winstverwachting voor dit jaar vanwege de aanhoudende problemen met zijn Spaanse windturbinetak Siemens Gamesa. Het bedrijf kondigde daarbij een strategische herziening aan van zijn windenergieactiviteiten. Ook het Zweedse energiebedrijf Vattenfall moest een flinke afschrijving doen op zijn activiteiten op het gebied van windenergie op zee. Zo schrapte Vattenfall vorige maand zijn plannen voor een windmolenpark voor de Britse kust vanwege hogere kosten.