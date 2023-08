Witte Huis biedt prijzengeld bij wedstrijd AI en hackaanvallen

Het Witte Huis biedt prijzengeld voor deelnemers aan een wedstrijd rond de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) om belangrijke software te beschermen tegen hackers. In totaal gaat het om een prijzenpot van 18,5 miljoen dollar waar de deelnemers een deel van kunnen krijgen.

Het gaat om AI-systemen die kwetsbaarheden in software voor bijvoorbeeld elektriciteitsnetten, openbaar vervoer en andere cruciale infrastructuur kunnen opsporen en aanvallen kunnen tegengaan. Met het prijzengeld wil de regering van president Joe Biden mensen uit het hele land lokken om mee te denken over de inzet van AI bij cyberveiligheid in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse overheid is al aan het samenwerken met onder meer Google, Microsoft en ChatGPT-maker OpenAI bij de ontwikkeling van AI-systemen die cyberaanvallen kunnen tegenhouden. Donderdag begint in Las Vegas een speciale bijeenkomst waar hackers zullen proberen verschillende AI-systemen binnen te dringen.