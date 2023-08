Besi en Prosus op kop in hogere AEX, SBM Offshore onderuit

De AEX-index op het Damrak veerde donderdag verder op, na de recente verliesbeurten. Chipbedrijf Besi en techinvesteerder Prosus waren de sterkste stijgers in de hoofdindex, met winsten tot 2,6 procent. Bij de middelgrote bedrijven moest SBM Offshore het echter ontgelden. De maritiem dienstverlener zag de omzet en winst in de eerste helft van het jaar afnemen. Analisten van ING spraken van teleurstellende cijfers en het aandeel werd 8 procent lager gezet.

Bedrijven in de toeristische sector, zoals luchtvaartmaatschappijen en ook verkopers van luxe-goederen, profiteerden daarnaast van het besluit van China om weer toestemming te geven voor groepsreizen naar onder meer Japan, Zuid-Korea, Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In Amsterdam won Air France-KLM 2,2 procent. Het Franse luxeconcern LVMH, de eigenaar van Louis Vuitton, en modehuis Hermès wonnen dik 2 procent in Parijs door de hoop op de komst van Chinese toeristen.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 775,28 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 910,90 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent. Londen bleef onveranderd. Veel grote Britse bedrijven noteren ex dividend, wat doorgaans hun aandelenkoers onder druk zet.

Speciaalchemieconcern DSM-Firmenich, die vorige week nog werd afgestraft na tegenvallende resultaten, stond ook in de kopgroep van de AEX, met een plus van 2 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer en supermarktconcern Ahold Delhaize waren de enige dalers met minnen tot 0,5 procent.

In de MidKap stond CTP (plus 4,4 procent) bovenaan. De logistieke vastgoedinvesteerder zag de huurinkomsten stijgen in de eerste jaarhelft. Corbion won 0,5 procent. Het speciaalchemiebedrijf boekte in de eerste jaarhelft meer omzet, maar werd wat voorzichtiger voor de tweede jaarhelft. Veevoerbedrijf ForFarmers zakte 6,6 procent, na tegenvallende resultaten.

In Frankfurt verloor HelloFresh ruim 1 procent. De bezorger van maaltijdboxen heeft het aantal klanten en bestellingen afgelopen kwartaal zien afnemen. Branchegenoot Deliveroo, die ook met cijfers kwam, steeg daarentegen 4 procent in Londen. Siemens zakte 6 procent. Het Duitse industriële concern boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht.

De euro was 1,1021 dollar waard, tegen 1,0978 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 84,29 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 87,50 dollar per vat.