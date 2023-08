Cruiseschip Disney voor het eerst in Rotterdamse haven

Het cruiseschip Disney Dream wordt zondag 20 augustus verwacht in Rotterdam. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam is het voor het eerst dat er een schip van de Amerikaanse rederij Disney Cruise Line in de haven arriveert.

Disney Cruise Line is de cruisedochter van het gelijknamige entertainmentconcern. De laatste jaren doen schepen van de rederij ook Noordwest-Europa aan, maar tot een bezoek aan de Rotterdamse haven was het nog niet gekomen.

De Disney Dream werd in 2011 in de vaart genomen en kan zo’n 2500 passagiers vervoeren. Het schip vaart doorgaans vooral op kortere routes tussen de Verenigde Staten en de Bahama’s. Het bezoek aan Rotterdam duurt niet lang, nog diezelfde zondag zal het schip weer vertrekken.

Disney Cruise Line heeft ook meerdere grotere schepen, bijvoorbeeld ook de Disney Magic en de Disney Wonder. Die zijn alle vooral gericht op cruises met de hele familie. Je kunt er bijvoorbeeld Mickey Mouse tegen het lijf lopen en eten in een restaurant met een Disney-thema.