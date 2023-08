Disney stijgt op positief Wall Street na resultaten

Walt Disney behoorde donderdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De resultaten van het entertainment- en mediaconcern vielen in de smaak bij beleggers. Het concern zag wel het aantal abonnees bij zijn streamingdiensten dalen. Dat kwam hoofdzakelijk doordat de streamingrechten op populaire cricketwedstrijden in India niet werden verlengd. Het bedrijf kondigde ook een prijsverhoging aan voor Disney+. Het aandeel won 1,2 procent.

Beleggers reageerden daarnaast op het nieuwe inflatiecijfer van de Verenigde Staten. Zo bleek dat de consumentenprijzen in juli met 3,2 procent zijn gestegen. De inflatie viel daarmee iets lager uit dan verwacht. De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor energie en voeding niet worden meegenomen, bedroeg 4,7 procent op jaarbasis. De Amerikaanse Federal Reserve heeft de rente al flink opgeschroefd om de inflatie te bestrijden en beleggers hopen dat de centrale bank nu bijna klaar is met de renteverhogingen.

Ook heeft president Joe Biden een uitvoerend bevel ondertekend om bepaalde Amerikaanse investeringen op het gebied van hightech in China aan banden te leggen. De langverwachte regels, die naar verwachting volgend jaar worden ingevoerd, zijn gericht op sectoren als halfgeleiders en kunstmatige intelligentie. Beijing waarschuwt in een eerste reactie dat het nieuwe Amerikaanse beleid de wereldwijde toeleveringsketens ernstig zal verstoren.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 1 procent hoger op 35.462 punten. De brede S&P 500 klom 0,9 procent tot 4508 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1 procent tot 13.863 punten.

Wynn Resorts werd 4,2 procent hoger gezet. De uitbater van casino’s presteerde in het afgelopen kwartaal opnieuw beter dan verwacht en is nu meer winstgevend dan voor de coronapandemie.

Sonos maakte een koerssprong van 6 procent. De maker van draadloze luidsprekers leed afgelopen kwartaal minder verlies dan verwacht. Ook de omzet viel hoger uit dan voorzien. Het bedrijf verhoogde daarnaast zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Capri Holdings werd 57 procent meer waard. Het modebedrijf achter bekende merken als Versace, Jimmy Choo en Michael Kors wordt voor ongeveer 8,5 miljard dollar overgenomen door Tapestry. Het in New York gevestigde Tapestry is de eigenaar van lifestylemerken als Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman. Dat aandeel verloor 9 procent.