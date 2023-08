Expert waarschuwt: winkeliers in problemen door ‘absurde’ huren

Net als koopjesketen Big Bazar komen er nog veel meer Nederlandse detailhandelsbedrijven in de problemen doordat ze “absurd hoge” huren moeten betalen. Daarvoor waarschuwt retail- en merkendeskundige Paul Moers.

Volgens hem verhogen particuliere verhuurders van winkelpanden momenteel noodgedwongen de huren fors om nog quitte te kunnen spelen. Dat is het gevolg van nieuwe wetgeving, waarbij particuliere verhuurders te maken krijgen met box 3. Daarbij gaat de overheid ervan uit dat er een rendement van 6,17 procent gemaakt wordt met de verhuuractiviteiten, waar vervolgens belasting over betaald moet worden.

“Maar dat soort rendementen kunnen verhuurders helemaal niet maken. En winkeliers kunnen deze huurverhogingen niet betalen. De winkelstraten worden hiermee kapotgemaakt”, stelt Moers. “Het kabinet heeft met deze maatregel niet aan de winkelstraten gedacht, het is onvoorstelbaar. Hier stimuleer je de economie natuurlijk niet mee”, vervolgt hij.

Volgens de deskundige zijn er in Nederland heel veel winkelpanden in handen van kleine particuliere beleggers. Hij kan zich de problemen van Big Bazar dan ook goed voorstellen. “Ze worden geconfronteerd met allerlei bezitters van panden die allemaal de huur omhoog willen brengen.”

Onlangs vroeg een verhuurder van een winkelpand in Goes faillissement aan voor Big Bazar. De totale huurschuld voor dat pand liep op tot 20.000 euro. Vorige maand kwam aan het licht dat twee Big Bazar-filialen in Noord-Holland hun deuren moesten sluiten wegens huurachterstanden. Ook zouden er achterstanden zijn in Vlaardingen en ‘s-Gravenzande. Een filiaal in Beverwijk moest op last van de rechter worden ontruimd, nadat bijna 50.000 euro aan huur niet was betaald.

Makelaarsorganisatie NVM waarschuwde eerder al dat verhuurders verliezen lijden als gevolg van de regulerende overheidsmaatregelen. Daardoor moeten zij hun panden noodgedwongen verkopen.

Naast de huurverhogingen, krijgen winkeliers volgens Moers ook tegenvallende consumentenbestedingen voor de kiezen. “Mensen houden hun hand op de knip. Dat heeft te maken met de totale onzekerheid in de wereld op dit moment. Vooral Nederlanders zijn heel erg bezig met geld sparen”, aldus de retaildeskundige.