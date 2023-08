Flinke winst voor AEX-index na meevallend inflatiecijfer VS

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een flinke plus de handel uit gegaan. Het sentiment op de beursvloer werd geholpen door een meevallend inflatiecijfer uit de Verenigde Staten waardoor de hoop werd aangewakkerd dat de Amerikaanse centrale bank gaat pauzeren met het verhogen van de rente. Bij de bedrijven op het Damrak moesten veevoerproducent ForFarmers en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore het echter ontgelden na tegenvallende resultaten.

De AEX eindigde met een winst van 1 procent op 777,79 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 913,24 punten. Op de beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs waren koerswinsten tot 1,5 procent te zien.

Chiptoeleverancier Besi was koploper in de AEX met een plus van 3,2 procent, gevolgd door ING, techinvesteerder Prosus en fusieconcern DSM-Firmenich die 3,3 procent vooruit gingen. ABN AMRO was wederom de sterkste daler bij de hoofdfondsen met een min van 0,4 procent. Op donderdag daalde het aandeel al ruim 2 procent na cijfers die niet goed werden ontvangen door beleggers.

In de MidKap bungelde SBM Offshore onderaan met een verlies van 5,6 procent. De fabrikant van onder meer drijvende olieproductieplatforms zag de winst en omzet afgelopen kwartaal dalen en blijft last houden van verstoringen in toeleveringsketens. Speciaalchemiebedrijf Corbion, dat ook de boeken opende, stond juist bij de winnaars bij de middelgrote fondsen met een plus van 3,2 procent. Logistiek vastgoedbedrijf CTP voerde de MidKap aan met een winst van 4,4 procent, dankzij hogere huurinkomsten.

Bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5 dook ForFarmers 7,5 procent in het rood. Het bedrijf leed in de eerste jaarhelft verlies en gaat banen schrappen om de kosten te verlagen.

In Frankfurt werd HelloFresh 2,6 procent hoger gezet, waarmee een eerder verlies werd weggepoetst. De bezorger van maaltijdboxen heeft het aantal klanten en bestellingen afgelopen kwartaal zien afnemen, maar de operationele winst steeg naar een recordniveau. De Britse branchegenoot Deliveroo, die ook met cijfers kwam, steeg 3,5 procent in Londen.

De euro was 1,1018 dollar waard, tegen 1,0978 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 83,58 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 87,01 dollar per vat.