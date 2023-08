ForFarmers lijdt verlies door scherpe concurrentie, schrapt banen

ForFarmers, een van de grootste veevoerbedrijven in Nederland, is in de eerst helft van dit jaar in de rode cijfers beland. De resultaten werden gedrukt door groeiende concurrentie en reorganisatiekosten. Om de kosten te verlagen schrapt het bedrijf honderd voltijdsbanen.

“De krimpende veestapels in Noordwest-Europa leiden tot overcapaciteit van voerproductie”, stelt het bedrijf vast. De hoeveelheid verkocht veevoer daalde in de eerste zes maanden van het jaar met bijna 5 procent. Vooral in de varkenssector gaat het slecht.

Het operationele verlies kwam in het afgelopen halfjaar uit op 6 miljoen euro. Een jaar eerder stond er nog een winst van 19 miljoen in de boeken. “De prijsconcurrentie is in volatiele marktomstandigheden toegenomen waardoor onze volumes verder onder druk kwamen en daarmee ook onze brutowinst”, stelt ForFarmers in een toelichting.

Problemen bij varkenshouders zetten de verkopen van de onderneming al langer onder druk. Veel veehouders zijn gestopt omdat varkensvlees niet meer voldoende oplevert. Daarbij hebben veehouders te maken met meer wet- en regelgeving, vooral op het gebied van duurzaamheid.

Behalve de voltijdsbanen die worden geschrapt, gaat ForFarmers ook het aantal managementposities terugbrengen. Het bedrijf met een beursnotering in Amsterdam heeft ongeveer 2500 mensen in dienst.