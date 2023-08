Franse centrale bank rekent op kleine groei in derde kwartaal

De Franse economie zal in het derde kwartaal waarschijnlijk licht groeien. Dat denkt de Franse centrale bank. Volgens de bank is die vooruitgang te danken aan toegenomen activiteit in de industrie, dienstensector en bouw.

De centrale bank baseert zich daarbij op onderzoek dat maandelijks wordt uitgevoerd onder ongeveer 8500 Franse bedrijven. Volgens de Banque de France begint de inflatiedruk af te nemen en zijn de grondstoffenprijzen aan het dalen, wat gunstig is voor de bedrijvigheid en investeringen. Wel staan de consumentenbestedingen onder druk door de hoge inflatie.

In het tweede kwartaal ging de op een na grootste economie van de eurozone nog met 0,5 procent vooruit en in de eerste drie maanden van dit jaar ging het om een plus voor de Franse economie van 0,1 procent.