HelloFresh ziet aantal klanten en bestellingen dalen

De bezorger van maaltijdboxen HelloFresh heeft het aantal klanten en bestellingen in het tweede kwartaal van dit jaar zien afnemen. De winst van het concern ging wel omhoog, met bijna een derde.

Het aantal actieve klanten daalde wereldwijd met bijna 9 procent tot 7,3 miljoen. HelloFresh heeft net als andere maaltijdbezorgers last van zwakke consumentenbestedingen als gevolg van de hoge inflatie. Klanten plaatsten in totaal 30 miljoen bestellingen bij de van oorsprong Duitse onderneming, 7 procent minder dan een jaar eerder.

De opbrengsten van het bedrijf kwamen uit op 1,9 miljard euro, 2 procent minder vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar. De operationele winst ging omhoog met bijna 32 procent tot een recordbedrag van 191,9 miljoen euro. Die winstsprong schrijft HelloFresh toe aan “efficiĆ«ntie bij zowel inkoop als distributie”. Volgens topman Dominik Richter blijft winstgroei ook voor 2024 “topprioriteit”.

Maaltijdbezorgers profiteerden vorig jaar nog van de nasleep van de coronacrisis, waarin ze de wind mee hadden doordat mensen veelal thuis zaten vanwege lockdowns. Ook gingen sommigen niet naar de winkel uit angst voor corona, waardoor zij voor maaltijden hun toevlucht zochten in de thuislevering van HelloFresh-boxen. Inmiddels is dat effect verdwenen, waardoor bezorgers nu minder klandizie hebben.

Het beursgenoteerde HelloFresh is actief in onder andere Duitsland, Nederland, Spanje, Australiƫ, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De VS is de belangrijkste markt van het concern, met 4,1 miljoen klanten. Daar daalde het klantenbestand wel het hardst in het afgelopen kwartaal, met bijna 10 procent.