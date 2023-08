Hoogleraar vervoerseconomie: deel treinreizigers komt niet terug

Van de treinreizigers die sinds de coronapandemie niet meer met het openbaar vervoer reizen, komt een deel niet meer terug. Dit zegt Erik Verhoef, hoogleraar vervoerseconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) nadat de Nederlandse Spoorwegen (NS) donderdag bekend hadden gemaakt dat het aantal reizigers nog steeds fors onder het niveau van voor corona ligt.

De NS zeiden daarbij het gevoel te hebben dat het reisgedrag van treinreizigers blijvend is veranderd. Verhoef herkent dit. Volgens hem hebben veel treinreizigers tijdens de coronapandemie naar alternatief vervoer gekeken. “In de trein waren de besmettingsrisico’s groter. Reizigers hebben een auto of e-fiets aangeschaft en zijn die na corona blijven gebruiken, omdat ze eraan gewend zijn geraakt en een auto of e-fiets een aantal jaren mee blijft gaan.”

Mensen werken na corona nog steeds regelmatig thuis, vooral op maandagen, woensdagen en vrijdagen, aldus Verhoef. Dit effect versterkt zichzelf, zegt hij. Als veel mensen thuis blijven, zien anderen geen reden om wel naar werk te reizen. Ook speelt volgens hem mee dat veel bedrijven willen verduurzamen en daarom werknemers vaker thuis laten werken.

Sommige reizigers die voor corona met de trein gingen, gaan dat na verloop van tijd wel weer doen, denkt Verhoef. Wanneer die reizigers terugkomen, hangt volgens hem af van veel factoren. “Als treinen minder vaak uitvallen en personeelstekorten worden opgelost, vergroot dat de betrouwbaarheid van de trein”, geeft hij als voorbeeld. Afgelopen jaren vielen veel treinen uit, vanwege onder meer personeelstekorten en storingen. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) zei vorig jaar dat het nog tot 2025 kan duren voordat het ov even druk is als voor corona.

Donderdag maakte de NS cijfers bekend over de eerste helft van dit jaar. Daaruit kwam naar voren dat de spoorvervoerder opnieuw verliezen heeft geleden en niet genoeg kaartjes wist te verkopen om alle kosten in de operatie te dekken. Volgens de NS nemen op een gemiddelde werkdag momenteel ongeveer 1,1 miljoen mensen de trein. Voor de pandemie ging het nog om 1,3 miljoen reizigers.