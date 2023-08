Moederbedrijf MediaMarkt verkoopt meer, met name in Duitsland

Ceconomy, het moederbedrijf van onder meer elektronicaketens MediaMarkt en Saturn, heeft het afgelopen kwartaal meer verkocht. Volgens het concern weten steeds meer klanten de weg naar de elektronicawinkels te vinden, met name in Duitsland en Oostenrijk. Het concern wist het verlies ten opzichte van vorig jaar terug te dringen.

De totale omzet voor Ceconomy kwam uit op 4,5 miljard euro in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar, een stijging met 7,4 procent. De verkoop in winkels in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland groeide op jaarbasis met 8,2 procent. In de rest van Europa bleef deze wel wat achter, op Nederland na. Daar profiteerde Ceconomy onder meer van de vraag naar producten via het internet.

De onlineverkoop leverde Ceconomy het afgelopen kwartaal 947 miljoen euro aan inkomsten op, goed voor ruim 20 procent van de totale verkoop. Dat was minder dan vorig jaar. Volgens het bedrijf wordt een trend doorgezet waarbij klanten hun bestelling online plaatsen, maar ophalen in de fysieke winkel.

Door zijn prestaties wist Ceconomy het operationeel verlies terug te dringen naar 60 miljoen euro. Vorig jaar ging het nog om een verlies, voor aftrek van rente en belastingen, van 102 miljoen euro. Topman Karsten Wildberger is al met al tevreden. “Gezien de prestaties van ons bedrijf in het boekjaar tot nu toe, zien we het laatste kwartaal met vertrouwen tegemoet en zijn we optimistisch dat we onze groeidoelstellingen voor het hele jaar zullen halen”, geeft hij in een verklaring aan.