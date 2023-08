SBM Offshore blijft kampen met verstoring toeleveringsketens

Maritiem dienstverlener SBM Offshore blijft last houden van de verstoring van toeleveringsketens in de nasleep van de coronacrisis. Mede daardoor zag de producent van drijvende platforms voor bijvoorbeeld de olie-industrie de omzet en winst in de eerste helft van het jaar flink afnemen.

De opbrengsten zakten op jaarbasis met 15 procent tot 1,5 miljard dollar en de winst kelderde met wel 65 procent tot 36 miljoen dollar. Het bedrijf had in mei al gewaarschuwd voor een flinke omzetdaling bij het onderdeel Turnkey, dat drijvende productie- en opslagschepen bouwt en verkoopt aan olie- en gasbedrijven.

Het orderboek steeg wel naar een nieuw recordniveau bij de onderneming die tegenwoordig ook drijvende funderingen maakt voor windmolens. “De stijging tot een recordlevel bevestigt dat onze strategie als een bedrijf in de energietransitie resultaat oplevert”, verklaart topman Bruno Chabas bij het bekendmaken van de cijfers. Daarbij handhaaft SBM de jaarverwachting.