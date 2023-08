SBM offshore onderuit na cijfers, Adyen aan kop in AEX

SBM Offshore werd donderdag flink lager gezet op de Amsterdamse beurs. De maritiem dienstverlener zag de omzet en winst in de eerste helft van het jaar afnemen. Het bedrijf had in mei al gewaarschuwd voor een flinke omzetdaling bij het onderdeel Turnkey, dat drijvende productie- en opslagschepen bouwt en verkoopt aan olie- en gasbedrijven. Het orderboek steeg wel naar een nieuw recordniveau. Ook handhaaft SBM de jaarverwachting. Het aandeel stond met een min van 9 procent onderaan in de MidKap.

Ook Corbion (min 1,7 procent) moest het ontgelden bij de middelgrote bedrijven. Het speciaalchemiebedrijf boekte in de eerste jaarhelft meer omzet, mede dankzij hogere prijzen van zijn producten. Het bedrijf werd wel wat voorzichtiger voor de tweede jaarhelft en verlaagde zijn verwachtingen. In april schroefde Corbion zijn jaarprognoses juist nog op.

Beleggers waren verder vooral in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag verschijnt. Dat cijfer speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. Beleggers hopen dat het tempo van de prijsstijgingen in de Verenigde Staten inmiddels zodanig is afgenomen dat de Fed het rentetarief niet nog verder hoeft te verhogen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 775,11 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 909,08 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,4 procent.

Betaalbedrijf Adyen was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2,2 procent. Speciaalchemieconcern DSM-Firmenich volgde met een plus van 2,1 procent. Olie- en gasconcern Shell en bierbrouwer Heineken waren de enige dalers met minnen van 0,2 procent.

In de MidKap stond CTP (plus 2,4 procent) in de kopgroep. De logistieke vastgoedinvesteerder zag de huurinkomsten en winst stijgen in de eerste jaarhelft. Bij de kleinere bedrijven zakte ForFarmers 4,8 procent, na tegenvallende resultaten van het veevoerbedrijf.

In Frankfurt verloor HelloFresh 4 procent. De bezorger van maaltijdboxen heeft het aantal klanten en bestellingen afgelopen kwartaal zien afnemen. Branchegenoot Deliveroo, die ook met cijfers kwam, steeg daarentegen 2,4 procent in Londen. Siemens zakte 3 procent. Het Duitse industriƫle concern boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht.

De euro was 1,1015 dollar waard, tegen 1,0978 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 84,47 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 87,68 dollar per vat.