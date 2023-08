Scholz: alles doen om Duits tekort aan vakkrachten tegen te gaan

Het tegengaan van tekorten aan gekwalificeerd personeel zal een van de grootste uitdagingen worden voor Duitsland in de komende decennia. Dat zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz bij een werkbezoek aan een fabriek. Volgens Scholz moet Duitsland dan ook alles doen om ervoor te zorgen dat jongeren goed beroepsgericht worden opgeleid en dat er meer vakkrachten uit het buitenland worden gehaald.

Uit recent onderzoek bleek dat veel Duitse bedrijven kampen met tekorten aan geschoold personeel, waaronder in de omvangrijke Duitse industrie waar veel behoefte is aan technici en ingenieurs. Die krapte op de arbeidsmarkt wordt ook steeds groter door de sterke vergrijzing in Duitsland. De Duitse regering werkt aan maatregelen om het makkelijker te maken om vakbekwame arbeidskrachten uit het buitenland te halen.

De grootste Duitse werkgeversorganisatie heeft ook al opgeroepen voor soepelere regels bij het aantrekken van buitenlandse vakkrachten.

Scholz verklaarde bij zijn bezoek aan een fabriek voor rubberen afdichtingsmaterialen nabij Erfurt wel dat hij liever te maken heeft met een tekort aan personeel dan meteen hoge werkloosheid.