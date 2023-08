Siemens profiteert van sterke ordergroei en nieuwe strategie

Het Duitse industriële concern Siemens heeft het afgelopen kwartaal opnieuw geprofiteerd van een sterke groei aan orders. Die was met name terug te zien binnen de mobiliteitsdivisie van het bedrijf, die onder meer een grote bestelling binnenhaalde voor een spoorsysteem in Egypte. Onder de streep bleef nu een nettowinst over, waar een jaar geleden nog een verlies in de boeken ging.

De totale orderportefeuille had een waarde van ruim 24 miljard euro, 10 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. In alle divisies afzonderlijk ging die waarde omlaag, behalve bij de mobiliteitstak. Daar groeide de portefeuille van 2,8 miljard naar 8,3 miljard euro. Naast de bestelling uit Egypte ter waarde van 2,5 miljard euro, droeg ook een order uit Duitsland van 2,1 miljard euro en een uit de Verenigde Staten van 600 miljoen euro daar aan bij.

Eerder dit jaar verhoogde Siemens al zijn verwachtingen voor het hele boekjaar. Ook toen merkte het bedrijf dat de orders toenamen. Siemens lijkt daarmee vruchten te plukken van de grote strategische reorganisatie van zijn activiteiten. Zo is het bedrijf zich meer gaan richten op softwaregestuurde productlijnen met hogere winstmarges en minder op de productie van zware machines.

Die maatregelen lijken ook dit kwartaal weer effect te sorteren. Hoewel de orderportefeuilles van de meeste andere divisies kleiner werden, werd er binnen bijna al deze takken wel meer winst geboekt. Het totale nettoresultaat kwam uit op 1,4 miljard euro, tegen een verlies van 1,5 miljard over dezelfde periode in 2022.