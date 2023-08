TenneT laat 4000 kilometer stroomkabels aanleggen in Nederland

Netbeheerder TenneT laat de komende jaren zo’n 4000 kilometer aan hoogspanningskabels aanleggen in Nederland, laat de organisatie donderdag weten. TenneT heeft een langdurige contract gesloten met acht installatiebedrijven uit onder meer Nederland en Duitsland. In dat laatste land leggen de installateurs ongeveer 900 kilometer aan hoogspanningskabels aan. Het contract met de acht installatiebedrijven is volgens TenneT rond de 1,5 miljard euro waard.

Het aanleggen van de kabels is volgens de netbeheerder nodig omdat de vraag naar elektriciteit blijft groeien. Op steeds meer plekken in Nederland raakt het stroomnet vol. Hierdoor kunnen mensen bijvoorbeeld tijdelijk geen stroom terugleveren dat met zonnepanelen is opgewekt of een nieuwe aansluiting krijgen voor een laadpaal voor elektrische auto’s. Het elektriciteitsnet moet worden uitgebreid om aan de groeiende behoefte te kunnen voldoen.

Vorige week waarschuwden Alliander en andere netbeheerders al dat steeds meer consumenten last hebben van het volle stroomnet. Netbeheerders kregen in de eerste helft van dit jaar gemiddeld twee tot drie keer vaker klachten over het stroomnet vergeleken met een jaar eerder, meldde Netbeheerder Nederland. Dat is de vereniging van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland.