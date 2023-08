Toezichthouder VS onderzoekt dodelijk Tesla-ongeluk in Virginia

De Amerikaanse verkeerstoezichthouder gaat onderzoek doen naar een dodelijk ongeval met een Tesla vorige maand in de staat Virginia. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder gebruikmaakte van technologie om te assisteren bij het rijden. Door dat ongeluk kwam een Tesla Model Y in botsing met de aanhanger van een vrachtwagen en kwam de 57-jarige bestuurder van de auto om het leven.

Het ongeval gebeurde op 19 juli in de plaats Warrenton in Virginia. De Tesla reed in op een vrachtwagen die net een parkeerplaats was afgereden. De auto kwam daardoor onder de aanhanger terecht en de bestuurder werd gedood. De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) gaat nu onderzoeken wat er precies is gebeurd.

De toezichthouder doet vaker onderzoek naar dodelijke ongevallen met Tesla-auto’s en rijhulpsystemen. Tesla heeft altijd gezegd dat bij die technologie het noodzakelijk is dat er actief toezicht is van de bestuurder. Ook zijn er onderzoeken door de NHTSA naar mogelijke problemen met veiligheidsgordels en stuurwielen van Tesla-auto’s.