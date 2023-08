Topman energieconcern RWE bezorgd over problemen windmolensector

De topman van het grote Duitse energieconcern RWE is bezorgd over de problemen in de windmolenindustrie omdat die de vooruitgang bij de energietransitie kunnen belemmeren. Dat zei topman Markus Krebber van RWE in een toelichting op de kwartaalcijfers die het bedrijf naar buiten bracht.

Producenten van windturbines hebben te kampen met sterk gestegen kosten voor bijvoorbeeld materialen en problemen in de toeleveringsketens. Daardoor worden forse verliezen geleden door windmolenbedrijven als het Deense Vestas Wind Systems en het Spaanse Siemens Gamesa. Ook zijn er productieachterstanden.

Vanwege de sterk gestegen kosten zijn al nieuwe offshore projecten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gepauzeerd. Krebber spreekt dan ook van een uitdagende tijd voor de sector. Hij vindt dat toeleveranciers de capaciteit moeten uitbreiden om zo vertragingen met projecten te voorkomen. RWE zelf zal volgens de topman wel doorgaan met de geplande offshore windprojecten.