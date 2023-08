Winst Wall Street vrijwel verdampt ondanks meevallende inflatie

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag iets hoger gesloten, waarbij de winsten van eerder op de dag bijna geheel in rook opgingen. De aandacht van beleggers op Wall Street ging vooral uit naar nieuwe cijfers uit de Verenigde Staten. De inflatie viel in juli lager uit dan verwacht, waardoor de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve volgend maand mogelijk kan pauzeren met het verhogen van de rente.

Maar dat aanvankelijke optimisme kwam behoorlijk onder druk te staan na opmerkingen van een bestuurder van de Fed dat de centrale bank “nog meer werk” heeft te doen bij het aanpakken van de inflatie. Dat kan betekenen dat de rente in de VS voor langere tijd op een hoog niveau kan blijven en dat de Fed voorlopig niet denkt aan een verlaging van de rente.

De Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 0,2 procent hoger op 35.176,15 punten. De brede S&P 500 sloot een fractie hoger op 4468,83 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 13.737,98 punten. Eerder op de dag waren nog plussen tot 1 procent te zien voor de hoofdgraadmeters.

Bij de bedrijven kon entertainmentconcern Walt Disney op belangstelling rekenen na bekendmaking van cijfers. Die vielen goed want het aandeel won bijna 5 procent aan waarde, al zag Disney wel het aantal abonnees bij zijn streamingdiensten dalen. Dat kwam hoofdzakelijk doordat de streamingrechten op populaire cricketwedstrijden in India niet werden verlengd.

Capri Holdings maakte een koerssprong van bijna 56 procent. Het modebedrijf achter merken als Versace, Jimmy Choo en Michael Kors wordt voor ongeveer 8,5 miljard dollar overgenomen door Tapestry. Het in New York gevestigde Tapestry is de eigenaar van lifestylemerken als Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman. Dat aandeel verloor echter 16 procent.

Wynn Resorts werd 2,6 procent hoger gezet. De uitbater van casino’s presteerde afgelopen kwartaal opnieuw beter dan verwacht en is nu meer winstgevend dan voor de coronapandemie. Verder ging het aandeel WeWork meer dan 34 procent omhoog. Donderdag kelderde de aanbieder van gedeelde kantoorruimte nog bijna 39 procent na een waarschuwing van het bedrijf dat wordt getwijfeld over het voortbestaan.

De euro was 1,0980 dollar waard, tegen 1,1018 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent minder op 82,84 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 86,39 dollar per vat.