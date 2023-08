AEX-index koerst af op lager begin na stevig herstel

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag lager te gaan beginnen, na de stevige koerswinst een dag eerder. Beleggers kauwen nog na op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat een dag eerder naar buiten kwam. De inflatie in de grootste economie ter wereld viel iets lager uit dan verwacht. Dit wakkerde de hoop aan dat de Amerikaanse Federal Reserve nu bijna klaar is met de renteverhogingen.

Een bestuurder van de Fed benadrukte echter dat de centrale bank “nog meer werk” te doen heeft om de inflatie te bestrijden. Die opmerking zorgde ervoor dat de Amerikaanse beurzen donderdag hun eerdere koerswinsten vrijwel geheel zagen verdampen. Vrijdag staan de Amerikaanse producentenprijzen op het programma. De prijzen die fabrikanten vragen voor hun producten vormen een indicator voor de ontwikkelingen van de inflatie in de toekomst. Die prijsverhogingen worden namelijk doorberekend in de prijzen die consumenten uiteindelijk betalen.

De AEX koerst af op een openingsverlies van een half procent. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met verliezen openen. In Londen verwerken beleggers een sterker dan verwachte groei van de Britse economie. Die groeide in juni met 0,5 procent, terwijl economen hadden gerekend op een groei met 0,2 procent. In het tweede kwartaal kwam de groei uit op 0,2 procent, na een groei van 0,1 procent in het eerste kwartaal.

De Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag ook omlaag. De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 0,7 procent en 1,4 procent door de aanhoudende zorgen over het kwakkelende herstel van de op een na grootste economie ter wereld en de problemen in de vastgoedsector. In Japan hadden beleggers een vrije dag.

Op het Damrak blijft SBM Offshore in de belangstelling staan. De fabrikant van onder meer drijvende olieproductieplatforms zakte een dag eerder 5,6 procent na tegenvallende resultaten.

De Europese beurzen sloten donderdag met stevige winsten. De AEX steeg 1 procent tot 777,79 punten en de MidKap klom 0,6 procent tot 913,24 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex uiteindelijk 0,2 procent hoger op 35.176,15 punten. De brede S&P 500 sloot een fractie hoger en techbeurs Nasdaq won 0,1 procent.

De euro was 1,0991 dollar waard, tegen 1,1018 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 82,74 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 86,29 dollar per vat.