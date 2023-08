AEX zakt verder weg, ASR en KPN enige stijgers

De AEX-index op het Damrak zakte vrijdagmiddag verder weg onder aanvoering van Prosus. De techinvesteerder (min 2,8 procent) kampte met een koersverlies van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is. Verzekeraar ASR en telecomconcern KPN waren de enige stijgers bij de Amsterdamse hoofdfondsen, met kleine plussen van 0,4 en 0,2 procent.

Beleggers kauwden verder nog na op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat een dag eerder zorgde voor stevige koerswinsten op de Europese beurzen. De inflatie in de grootste economie ter wereld viel iets lager uit dan verwacht. Dit wakkerde de hoop aan dat de Amerikaanse Federal Reserve nu bijna klaar is met de renteverhogingen.

Een bestuurder van de Fed benadrukte echter dat de centrale bank “nog meer werk” te doen heeft om de inflatie te bestrijden. Die opmerking zorgde ervoor dat de Amerikaanse beurzen donderdag hun eerdere koerswinsten vrijwel geheel zagen verdampen.

De AEX-index noteerde rond het middaguur 1,2 procent in het rood op 768,14 punten. Een dag eerder won de hoofdindex nog 1 procent. De MidKap zakte 1 procent tot 904,51 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,9 procent. De Londense FTSE-index zakte 1,1 procent, ondanks een onverwachte groei van de Britse economie in het tweede kwartaal.

Naast Prosus stonden de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML in de staartgroep, met verliezen tot 1,7 procent. Olie- en gasconcern Shell verloor 1,5 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize (min 1,8 procent) noteerde ex-dividend. Doordat het aandeel niet langer recht geeft op het dividend over de afgelopen periode daalt de koers doorgaans.

In Zürich steeg UBS 5 procent. De Zwitserse bank heeft de overeenkomst met de Zwitserse overheid over een verliesgarantie met betrekking tot de overname van Credit Suisse vrijwillig beëindigd. Volgens topman Sergio Ermotti kan UBS de totale kosten en de financiële impact van de integratie van de activiteiten van Credit Suisse zelf dragen.

Telecom Italia klom 1 procent in Milaan. De Amerikaanse investeerder KKR, die het Italiaanse telecombedrijf wil overnemen, heeft een voorlopig akkoord gesloten met de Italiaanse overheid. Die mag na de overname een belang tot 20 procent kopen in het bedrijf.

De euro was 1,0978 dollar waard, tegen 1,1018 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 82,37 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 85,98 dollar per vat.