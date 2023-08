Alibaba stijgt op lagere beurs in Hongkong na sterke omzetgroei

Alibaba behoorde vrijdag tot de stijgers op de aandelenbeurs in Hongkong. Het grote Chinese webwinkelconcern zag de verkopen in het afgelopen kwartaal met 14 procent stijgen. Dat was de sterkste omzetgroei in twee jaar. De winst nam met meer dan de helft toe. Analisten beloonden het aandeel met een koerswinst van meer dan 2 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde ondanks de winst van Alibaba 0,6 procent in de min. Country Garden kelderde bijna 9 procent. De noodlijdende Chinese projectontwikkelaar, die kampt met grote schulden, waarschuwde voor de eerste jaarhelft een nettoverlies te verwachten van 7,6 miljard dollar (bijna 7 miljard euro). Ook andere vastgoedbedrijven gingen mee omlaag. De hoofdindex in China zakte 1,2 procent door de aanhoudende zorgen over het kwakkelende herstel van de op een na grootste economie ter wereld en de problemen in de vastgoedsector.

Beleggers reageerden daarnaast nog op het meevallende inflatiecijfer uit de Verenigde Staten, dat iets lager uitviel dan verwacht. Beleggers hopen dat Amerikaanse Federal Reserve daardoor spoedig kan stoppen met het verhogen van de rente om de prijsstijgingen aan te pakken. Een bestuurder van de Fed benadrukte echter dat de centrale bank “nog meer werk” te doen heeft om de inflatie te bestrijden. Die opmerking zorgde ervoor dat de Amerikaanse beurzen hun eerdere koerswinsten vrijwel geheel zagen verdampen.

De All Ordinaries in Sydney daalde 0,3 procent. De Australische centralebankpresident Philip Lowe liet in zijn halfjaarlijkse verklaring voor het parlement weten de deur open te houden voor eventuele verdere renteverhogingen. Wel zal het volgens hem daarbij gaan om kleine aanpassingen. In Seoul verloor de Kospi 0,1 procent, mede door een koersverlies van 1,6 procent van de Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix. In Japan hadden beleggers een vrije dag.