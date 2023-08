Amerikaanse beleggers zetten techbedrijven lager om rentezorgen

Techbedrijven moesten het op de Amerikaanse beurzen ontgelden op de laatste handelsdag van de week. Een chipbedrijf als Applied Materials ging 4 procent lager de handel uit, branchegenoot Nvidia verloor bijna 4 procent en bekende namen als Facebook-moederbedrijf Meta Platforms en Tesla werden door beleggers dik 1 procent lager gezet. Techgraadmeter Nasdaq boekte daarnaast het tweede weekverlies op rij.

Nu het cijferseizoen in de Verenigde Staten over het hoogtepunt heen is, lijken de rentezorgen bij Amerikaanse beleggers weer naar de voorgrond te treden. Het is bekend dat de koers van techbedrijven hier extra gevoelig voor is. Het gaat er bij beleggers vooral om of de Federal Reserve de rente in september wel of niet verder zal gaan verhogen. Wall Street hoopt van niet, maar kenners zijn er niet gerust op.

Donderdag zorgde een meevallend inflatiecijfer nog kortstondig voor hoop dat de Amerikaanse centrale bank de strijd tegen de stijgende consumentenprijzen spoedig zou kunnen staken. Die hoop werd echter snel de kop ingedrukt. Een bestuurslid van de Fed benadrukte namelijk dat de centrale bank “nog meer werk” te doen heeft om de inflatie te bestrijden.

De belangrijkste beursgraadmeters in New York gingen vrijdag gemengd het weekend in. De Nasdaq sloot met een min van 0,7 procent op 13.644,85 punten. Voor de Dow-Jonesindex resteerde evenwel een plus van 0,3 procent op 35.281,40 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 4464,05 punten.

News Corp was wel in trek bij beleggers. Het mediaconcern van miljardair Rupert Murdoch en eigenaar van The New York Post en The Wall Street Journal kwam met beter dan verwachte cijfers. Het aandeel werd bijna 5 procent hoger gezet.

Walt Disney verloor evenwel 3 procent. Het entertainmentconcern steeg een dag eerder nog bijna 5 procent dankzij goed ontvangen resultaten. Ook WeWork (plus 10,4 procent) bleef in de belangstelling staan na de recente forse koersschommelingen. Zo kelderde de kantoorverhuurder woensdag nog bijna 40 procent nadat het bedrijf verklaarde te twijfelen over zijn voortbestaan. Donderdag werd dat verlies echter weer goedgemaakt.