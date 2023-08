Beurs Amsterdam flink in het rood, Prosus sterkste daler

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een flink verlies het weekend ingegaan. Beleggers verwerkten onder meer cijfers over de producentenprijzen in de Verenigde Staten die wat hoger uitvielen dan verwacht. In de hoofdindex op het Damrak was techinvesteerder Prosus de sterkste daler.

De AEX sloot met een verlies van 1,6 procent op 765,16 punten. Op donderdag won de hoofdgraadmeter nog 1 procent. De MidKap verloor ruim 1 procent tot 903,68 punten. In Parijs, Frankfurt en Londen waren minnen tot 1,3 procent op de borden te zien.

Het cijfer over de Amerikaanse producentenprijzen wakkerde de rentezorgen weer aan. De prijzen van fabrikanten worden namelijk doorberekend in de prijzen die consumenten uiteindelijk betalen. Bij een aanhoudend hoge inflatie kan de Amerikaanse centrale bank langer doorgaan met het verhogen van de rente.

Prosus sloot de rij in de AEX met een min van 3,8 procent. De techinvesteerder kampte met een koersverlies van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is. Ook de chipbedrijven ASML, ASMI en Besi hadden het lastig met verliezen tot 3,5 procent. Telecomconcern KPN was de enige stijger bij de hoofdfondsen met een plusje van 0,2 procent.

In de MidKap waren kunstmestproducent OCI en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway de hekkensluiters met minnen tot 5,1 procent. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore ging aan kop met een plus van 4,8 procent. Een dag eerder was SBM juist nog de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen met een daling van 5,6 procent vanwege tegenvallende cijfers.

Op de beurs in Zürich steeg UBS 4,4 procent. De Zwitserse bank heeft de overeenkomst met de overheid over een verliesgarantie rond de overname van Credit Suisse vrijwillig beëindigd. Volgens topman Sergio Ermotti kan UBS de totale kosten en de financiële impact van de integratie van de activiteiten van Credit Suisse zelf dragen.

Telecom Italia daalde licht in Milaan. De Amerikaanse investeerder KKR, die het telecombedrijf wil overnemen, heeft een voorlopig akkoord gesloten met de Italiaanse overheid. Die mag na de overname een belang tot 20 procent kopen in het bedrijf.

De euro was 1,0952 dollar waard, tegen 1,1018 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 83,25 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 86,90 dollar per vat.