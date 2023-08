Britse economie blijft ondanks groei achter bij andere landen

De Britse economie is het afgelopen kwartaal onverwacht iets gegroeid, maar blijft nog altijd achter bij die van andere landen in Europa. Het is het enige land met een grote economie die nog niet op het niveau is van voor de coronapandemie.

Van april tot en met juni kwam de groei in het Verenigd Koninkrijk uit op 0,2 procent vergeleken met de eerste drie maanden van dit jaar. Het is de grootste groei in meer dan een jaar tijd. Dat is vooral te danken aan de junimaand, waarin de economie met een half procent groeide. De industrie en de bouw produceerden die maand meer dan verwacht.

Ondanks de verbetering loopt de Britse economie nog altijd 0,2 procent achter vergeleken met eind 2019. Europese landen als Duitsland, Frankrijk en Italië zijn wel hersteld van de pandemie. Die economieën groeiden met 0,2 tot 2,2 procent. De Verenigde Staten zijn nog succesvoller met een groei van ruim 6 procent. Het CBS komt volgende week met cijfers over de groei van de Nederlandse economie.

“De maatregelen die we nemen om de inflatie te bestrijden beginnen effect te hebben”, zegt de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt. Volgens hem legt het land nu een “sterke basis” om de economie te laten groeien. Naast corona hebben de Brexit en de hoge inflatie de economische groei in het land afgelopen jaren tegengehouden. Economen van data- en persbureau Bloomberg hebben begin dit jaar uitgerekend dat de Brexit de Britse economie zo’n 100 miljard pond per jaar kost, omgerekend ruim 115 miljard euro. Die economie zou volgens hen toen 4 procent kleiner zijn geweest dan zonder de Brexit.