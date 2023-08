De Volksbank hoopt op snel toekomstbesluit ondanks val kabinet

De Volksbank, bekend van de ASN Bank, RegioBank en SNS, hoopt dat er toch snel een besluit komt over de toekomst van de bank als eigendom van de staat. Inmiddels demissionair minister Sigrid Kaag (FinanciĆ«n) wilde eigenlijk eind dit jaar met een “richtinggevend besluit” komen, maar het is onduidelijk of dit overeind blijft nu het kabinet is gevallen. De Volksbank-topman Martijn Gribnau zegt “graag door te gaan op de ingezette route”.

Net als met veel andere kwesties is het nu de vraag of besluitvorming over de toekomst van de Volksbank door de Tweede Kamer als controversieel wordt verklaard. Dat zou betekenen dat de Kamer wacht met de behandeling van de zaak totdat er een nieuw kabinet is aangetreden.

De Volksbank, staatseigendom sinds de nationalisatie van het zieltogende SNS Reaal in 2013, zegt geen voorkeur te hebben voor de daadwerkelijke toekomst van de onderneming. “Wij staan open voor alle opties, zolang ons DNA maar overeind blijft”, zei topman Gribnau bij de presentatie van de halfjaarcijfers. “De aanvankelijk uitgestippelde route vind ik logisch en daar staan we achter, maar dit is de politieke realiteit.”

Demissionair minister Kaag heeft ook gezegd dat zij de Kamer wil laten meepraten over de toekomst van de Volksbank, voordat zij met een besluit komt. In de Kamer lopen de meningen uiteen. Weliswaar lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor een scenario waarin de Volksbank niet terugkeert naar de beurs, maar een min of meer publieke functie krijgt.