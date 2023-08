Huawei verkoopt opnieuw meer ondanks Amerikaanse sancties

Het Chinese techconcern Huawei heeft in het afgelopen kwartaal de omzet opnieuw zien stijgen. Het door Amerikaanse sancties geplaagde bedrijf voerde daarmee voor het derde kwartaal op rij de verkopen op. Over de eerste jaarhelft van 2023 lieten de verkopen voor het eerst sinds 2020 een stijging zien.

Het in Shenzhen gevestigde bedrijf zag de omzet in de periode van april tot en met juni met bijna 5 procent stijgen tot zo’n 179 miljard yuan (ongeveer 22,5 miljard euro). In de eerste zes maanden van het jaar groeide de omzet met ruim 3 procent. De nettowinst verdrievoudigde bijna tot zo’n 27 miljard yuan (circa 3,4 miljard euro). Dat kwam vooral door boekwinsten die werden behaald op de verkoop van bedrijfsonderdelen.

Huawei heeft sinds 2019 te maken met handelsbeperkingen die zijn opgelegd door de Verenigde Staten. De Amerikaanse overheid beticht Huawei en andere Chinese techbedrijven ervan via achterdeurtjes in hun technologie spionage mogelijk te maken. Huawei heeft die beschuldigingen altijd ontkend. Ook Canada, Australiƫ, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Zweden hebben het gebruik van telecomapparatuur van Huawei verboden of beperkt. In Nederland levert Huawei geen kernapparatuur meer voor 5G-netwerken.

Door de Amerikaanse handelsbeperkingen heeft Huawei geen toegang meer tot veel belangrijke onderdelen en software zoals de 5G-chips van Qualcomm en het Android-besturingssysteem van Google-moeder Alphabet. Voor de sancties was Huawei de grootste fabrikant van smartphones ter wereld. Sindsdien is het bedrijf uit de top van de wereldranglijst gevallen.

Het bedrijf moest door de sancties veel geld investeren om alternatieven te ontwikkelen voor de Amerikaanse onderdelen en software. Dit jaar verwacht Huawei weer meer nieuwe hoogwaardige smartphones te kunnen lanceren. De consumententak van Huawei, waaronder de smartphones vallen, zag de omzet in het eerste halfjaar met 2,2 procent stijgen.

Door de buitenlandse sancties richt Huawei zich noodgedwongen meer op de Chinese thuismarkt en de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Het bedrijf haalde grote contracten binnen van telecom- en energiebedrijven, die in handen zijn van de Chinese overheid, om 5G-infrastructuur in het hele land te bouwen. Huawei werkt ook samen met autofabrikanten om zijn Harmony-besturingssysteem in elektrische auto’s in te bouwen.