IEA: Rusland verdient vanwege hogere prijzen meer met olie-export

Rusland heeft afgelopen maand meer verdiend met de export van olie, zegt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) vrijdag in een nieuw rapport. Dat komt omdat Rusland meer geld voor olie vroeg. Het land heeft eerder de productie verlaagd. Het agentschap verwacht dat Rusland dit in elk geval tot en met september blijft doen om de olieprijzen hoog te houden.

Rusland verkoopt momenteel vooral olie aan China en India. Volgens het IEA gingen vier op de vijf zendingen daar vorige maand naartoe. Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben westerse landen de import van Russische olie vrijwel stopgezet.

De export van olie door Rusland bleef afgelopen maand volgens het IEA stabiel rond 7,3 miljoen vaten per dag, net als een maand eerder. Daar verdiende het land naar schatting 15,3 miljard dollar (bijna 17,7 miljard euro) mee, 2,5 miljard dollar meer dan in juni.

Het wereldwijde olieaanbod daalde afgelopen maand naar ruim 100 miljoen vaten per dag, dat is zo’n 900.000 vaten per dag minder dan de maand daarvoor. Naast Rusland is ook leverancier Saudi-Arabië minder gaan uitvoeren. Het agentschap verwacht dat beide landen van oliekartel OPEC+ in elk geval tot en met volgende maand minder olie exporteren.

Vorige maand meldde het IEA dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar zal stijgen, tot een recordhoogte tot 102,1 miljoen vaten (van 159 liter) per dag. Het agentschap denkt dit nog steeds, maar verwacht dat de vraag in 2024 minder hard zal groeien. Het grootste deel van de stijging komt door China, waar vooral de petroleumindustrie weer goede zaken doet.