Meer schuldzaken tegen winkelketen Big Bazar

Het aantal schuldzaken tegen koopjesketen Big Bazar neemt verder toe. Volgens directeur Joost Konings van Invorderingsbedrijf Amsterdam zijn er inmiddels tien lopende dossiers in behandeling en gaan de totale vorderingen tegen Big Bazar richting de 430.000 euro.

Deze week werd bekend dat een verhuurder van een winkelpand in Goes faillissement heeft aangevraagd voor Big Bazar. Het incassobureau van Konings heeft het verzoek namens de verhuurder ingediend bij de rechtbank in Amsterdam vanwege achterstallige huur. De totale huurschuld van Big Bazar voor het pand in Goes komt neer op 20.000 euro.

De winkelketen heeft eerder al laten weten moeite te hebben om de financiële lasten te dragen, maar zegt maatregelen te treffen om de kosten te verlagen. Big Bazar wijt de problemen aan de hevige stijging van de energieprijzen na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Daardoor geven bezoekers van de winkels, ruim 120 in totaal, volgens Big Bazar minder uit dan voorheen.