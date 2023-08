Minister Kaag maakt zich zorgen over witwascontroles de Volksbank

Demissionair minister Sigrid Kaag (Financiƫn) maakt zich zorgen over de gebrekkige naleving van de antiwitwasregels door de Volksbank. Volgens Kaag is het niet de eerste keer dat het bedrijf achter onder meer ASN Bank, sinds 2013 staatseigendom, door toezichthouder De Nederlandsche Bank wordt gewaarschuwd voor het overtreden van de regels. Vrijdag werd bekend dat de Volksbank een boete boven het hoofd hangt, al is nog niet bekend hoe hoog die moet worden.

De herhaaldelijke tekortkomingen “versterken het beeld dat er een grote opdracht ligt bij de bank om dit structureel te verbeteren en dat meer urgentie en aandacht vereist is”, schrijft Kaag in een ongebruikelijke Kamerbrief.

Normaal informeert de minister de Kamer niet direct over dit soort zaken. “Gezien de aandacht van uw Kamer voor naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wil ik in dit specifieke geval echter van dit uitgangspunt van informeren afwijken en u proactief informeren”, staat in de Kamerbrief.

De Volksbank heeft zelf al gezegd zich volop in te zetten om de controles tegen onder meer witwassen te verbeteren. DNB wil dat uiterlijk op 1 april de procedure van de Volksbank is verbeterd. “Ik onderstreep het belang hiervan”, aldus Kaag.

De minister kondigde eerder het plan aan om eind dit jaar een “richtinggevend besluit” te hebben over de toekomst van de bank als eigendom van de Staat. Door de val van het kabinet is het nog niet zeker of dit plan doorgaat. Kaag schrijft daar niets over in de brief.