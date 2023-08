Renteperikelen houden Wall Street in de greep

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht lager geopend. Nu het cijferseizoen in de Verenigde Staten over het hoogtepunt heen is, houden beleggers zich vooral bezig met de vraag of de Federal Reserve de rente in september wel of niet verder zal gaan verhogen.

Donderdag zorgde een meevallend inflatiecijfer nog kortstondig voor hoop dat de Amerikaanse centrale bank de strijd tegen de stijgende consumentenprijzen spoedig zou kunnen staken. Die hoop werd echter snel de kop ingedrukt. Een bestuurslid van de Fed benadrukte namelijk dat de centrale bank “nog meer werk” te doen heeft om de inflatie te bestrijden. Die opmerking zorgde ervoor dat de Amerikaanse beurzen donderdag hun eerdere koerswinsten vrijwel geheel zagen verdampen.

Vrijdag kwamen er ook nieuwe inflatiegegevens naar buiten. Zo bleek dat de prijzen die Amerikaanse producenten vragen voor hun goederen vorig maand met 0,8 procent zijn gestegen op jaarbasis. Dat was iets meer dan verwacht. De prijzen van fabrikanten vormen een indicator voor de ontwikkelingen van de inflatie in de toekomst. Die prijsverhogingen worden namelijk doorberekend in de prijzen die consumenten uiteindelijk betalen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel licht lager op 35.154 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 4455 punten. De Nasdaq zakte 0,5 procent tot 13.665 punten. De techgraadmeter koerst af op het tweede weekverlies op rij. Voor dit jaar staat de Nasdaq nog altijd op een winst van ruim 30 procent.

Beleggers keken daarnaast alvast vooruit naar volgende week. Dan komen de grote winkelbedrijven Walmart, Target en Home Depot nog met resultaten. Die cijfers geven samen met de Amerikaanse winkelverkopen die volgende week dinsdag op het programma staan, mogelijk meer inzicht in de kooplust van de consument.

News Corp klom 2,4 procent. Het mediaconcern van miljardair Rupert Murdoch en eigenaar van The New York Post en The Wall Street Journal kwam met beter dan verwachte cijfers.

Walt Disney verloor 1,2 procent. Het entertainmentconcern steeg een dag eerder bijna 5 procent dankzij goed ontvangen resultaten. Ook WeWork (plus 19,5 procent) bleef in de belangstelling staan na de recente forse koersschommelingen. Zo kelderde de kantoorverhuurder woensdag nog bijna 40 procent nadat het bedrijf verklaarde te twijfelen over zijn voortbestaan. Donderdag werd dat verlies echter weer goedgemaakt.