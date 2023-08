Russische premier: economie groeit ondanks sancties

De economie van Rusland is in de eerste zes maanden van dit jaar gegroeid, ondanks de harde westerse sancties tegen het land vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens de Russische premier Michail Misjoestin kwam de groei in de eerste helft uit op een geschatte 1,5 procent.

In het tweede kwartaal ging het volgens hem om een groei met 4,6 procent. Daarmee lijkt de Russische economie op koers te liggen om in de loop van volgend jaar weer te herstellen tot het niveau van voor de oorlog. In 2022 kromp de economie van het land nog met meer dan 4 procent, onder meer vanwege de sancties en het vertrek van veel westerse bedrijven uit Rusland.

De Russische economie en industrie profiteren echter van de sterk toegenomen militaire uitgaven, terwijl de consumentenbestedingen een boost krijgen van hogere lonen en steunprogramma’s van de overheid aan huishoudens. Ook verdient Rusland nog steeds veel geld met de export van fossiele brandstoffen naar met name India en China.

Wel kampt Rusland met tekorten aan arbeidskrachten omdat veel mannen zijn gemobiliseerd om te vechten in Oekraïne of naar het buitenland zijn gevlucht om de dienstplicht te ontlopen. Volgens het Kremlin zijn er dit jaar al meer dan 230.000 extra militairen in het leger opgenomen. President Vladimir Poetin heeft onlangs een wet ondertekend waarbij de maximale leeftijd voor dienstplicht per 1 januari wordt verhoogd van 27 naar 30 jaar.

De Russische centrale bank verhoogde onlangs de groeiverwachting voor dit jaar naar 1,5 tot 2,5 procent. Voor volgend jaar zou het dan gaan om een plus van 0,5 tot 2,5 procent en 1 tot 2 procent groei in 2025.