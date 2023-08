UBS beëindigt verliesgarantie van overheid voor Credit Suisse

UBS heeft de overeenkomst met de Zwitserse overheid over een verliesgarantie met betrekking tot de overname van Credit Suisse vrijwillig beëindigd. De Zwitserse belastingbetalers lopen daarmee geen risico meer om op te draaien voor de verliezen die UBS zou kunnen lijden als gevolg van de redding van zijn noodlijdende branchegenoot.

Onder druk van de Zwitserse regering nam UBS het kleinere Credit Suisse in maart dit jaar over voor dik 3 miljard euro. UBS, dat toen werd geleid door de Nederlander Ralph Hamers, redde de door schandalen geplaagde bank daarmee van de ondergang. Hamers stapte na de overname op en droeg het roer over aan oud-topman Sergio Ermotti van UBS.

UBS had bij de overname aangedrongen op bescherming van de overheid tegen moeilijk te voorspellen verliezen. In juni bereikten de bank en de overheid een akkoord waarbij UBS de eerste 5 miljard frank (zo’n 5,2 miljard euro) aan verliezen voor zijn rekening zou nemen. De overheid zou garant staan voor tot 9 miljard frank (zo’n 9,3 miljard euro) aan eventuele verdere verliezen. Kort daarna werd de overname van Credit Suisse formeel afgerond.

In een brief aan het personeel stelde topman Ermotti er vertrouwen in te hebben dat UBS de totale kosten en de financiële impact van de integratie van de activiteiten van Credit Suisse zelf kan dragen. Ook verklaarde hij dat er nog veel werk te verrichten valt om het volledige potentieel van de overname te realiseren. Wereldwijd zijn klanten van zowel UBS als Credit Suisse volgens de topman wel trouw gebleven aan de beide banken na de overnamedeal.