Muzieklabels klagen onlinearchief aan om digitale 78 toerenplaten

Verschillende grote muziekmaatschappijen waaronder Sony hebben de non-profitorganisatie Internet Archive aangeklaagd. Aanleiding is het schenden van het auteursrecht door het online zetten van duizenden oude muzieknummers en -opnames. Het gaat om opnames van 78 toerenplaten van artiesten als Frank Sinatra, Billie Holiday en Louis Armstrong.

De aanklacht bevat een lijst van 2749 opnames. De muziekmaatschappijen willen dat die van de website worden gehaald en eisen daarnaast een schadevergoeding per geschonden werk. Het totaal geëiste bedrag komt neer op 372 miljoen dollar.

Internet Archive houdt een grote collectie bij van muziek, maar ook van tekst en video. Een van de initiatieven van de non-profitorganisatie is het Great 78 Project. Op die site worden de gedigitaliseerde kopieën van 78 toerenplaten geplaatst. Dat zijn de oudste grammofoonplaten die worden afgespeeld op 78 toeren per minuut. Inmiddels heeft de site al zo’n 400.000 opnames online staan. Het doel van het project is naar eigen zeggen “het behoud, onderzoek en de ontdekking van de 78 toerenplaat”.

Maar volgens de platenmaatschappijen probeert Internet Archive daarmee simpelweg diefstal te verhullen. De advocaten geven aan dat de opnames ook beschikbaar zijn voor streaming en downloads bij andere partijen, die daarvoor wel toestemming hebben van de maatschappijen. “Deze opnames lopen geen gevaar om verloren te gaan, vergeten of vernietigd te worden”, aldus de raadslieden.