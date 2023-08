Dagattracties ontvangen meer bezoekers door zonnig weer

Dagattracties in Nederland hebben het een stuk drukker gekregen nu het weer zonnig weer is. “Het is zomerdrukte. Eindelijk regent het niet meer en dat merken we wel”, zegt een woordvoerster van De Efteling.

Het attractiepark in Kaatsheuvel zit zondag echter nog niet vol. “Bezoekers lopen nog binnen. Sinds woensdag, toen het ophield met heel de dag regenen, is het drukker geworden”, aldus de zegsvrouw.

Volgens haar is er veel extra entertainment buiten in de zomer, bovenop de bestaande attracties. “Dat zorgt ook voor een stijging van de bezoekersaantallen.” De Efteling verwacht komende week ook hoge bezoekersaantallen, als het mooie weer aanhoudt. Het attractiepark geeft geen cijfers over hoeveel mensen het park bezoeken.

Ook Walibi in Biddinghuizen merkt dat de bezoekersaantallen weer aantrekken. “Het is hoogseizoen, we hebben het drukker”, zegt een woordvoerder.

Vermoedelijk zien strandtenten de klandizie ook weer aantrekken na de vooralsnog dramatisch verlopen zomer. Door de vele regenbuien en stormen ontvingen strandtenthouders veel minder gasten. Ook de omzet van horecazaken stond hierdoor onder druk, liet Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weten.