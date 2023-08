Lithiumexpert: grote brand Fremantle Highway had niet gehoeven

De grote brand op vrachtschip Fremantle Highway had voorkomen kunnen worden met het juiste blussysteem aan boord, claimt althans Cor Meedendorp, directeur van FIFI4Marine. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in het bestrijden van lithiumbranden aan boord van schepen. De onderneming begint nu ook met het installeren van blussystemen in parkeergarages, waar elektrische auto’s staan en worden opgeladen.

Volgens de lithiumexpert zijn er grote investeringen nodig om vrachtschepen brandveilig te maken. “En degene die beslist is meestal niet de techneut, dat is degene die achter de rekenmachine zit”, stelt Meedendorp. “Als je als rederij 50 of 100 schepen hebt en je moet per schip 2 tot 3 miljoen euro gaan investeren om een ander blussysteem te installeren, dan is het vaak voordeliger om je verzekeringspremie wat hoger te houden. En ‘gewoon’ te accepteren dat één keer in de tien jaar een van je schepen afbrandt”, vervolgt hij.

FIFI4Marine, gevestigd in het Noord-Hollandse Zwaag, is zeven jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van een geautomatiseerd, onbemand blussysteem. “Het systeem reageert direct na de detectie van gas en temperatuur. De brand wordt voordat deze zich kan ontwikkelen geblust met een biologisch schuim. Het geeft geen vervuiling of corrosie, het is PFAS-vrij en er komen geen giftige dampen vanaf. Je grijpt in voordat de brand zich ontwikkelt tot een onbeheersbaar niveau”, stelt de oprichter.

Het spul, dat lijkt op scheerschuim, wordt via leidingen verplaatst naar de plek waar het nodig is. Volgens Meedendorp is Nederland “een beetje wars” van het gebruik van schuim omdat dit tot nu toe allemaal erg chemisch en schadelijk voor het milieu is.

Inmiddels heeft FIFI4Marine ongeveer twintig zeeschepen en luxe jachten uitgerust met zijn blussystemen. Negen daarvan zijn zogeheten roro-schepen van de Italiaanse rederij Grimaldi. “Nummer tien en elf zijn nu in productie.”

Het bedrijf gaat de systemen nu ook installeren in parkeergarages. “We zijn bezig met een groot project in Rotterdam en we zijn in gesprek over een parkeergarage in Den Haag.” Brandweer Nederland uitte onlangs zijn zorgen over branden in elektrische auto’s, die nauwelijks te blussen zijn. Dat is vooral in parkeergarages een probleem.

Volgens Meedendorp is dit op te lossen. “Door 24/7 te monitoren kunnen we onbemand direct ingrijpen. Met sensoren aangesloten op onze controlesystemen weten we precies wat er gebeurt op welke parkeerplaats. Bij brand activeren we ook de twee naastgelegen plekken. We brengen dan heel kort schuim aan zodat we zeker weten dat vlammen uit de eerste auto niet overslaan.” Met behulp van de brandweer kan daarna het voertuig op een speciaal rolsysteem of via het automatische parkeersysteem naar buiten gebracht worden.

FIFI4Marine benadrukt dat samenwerking met de Brandweer noodzakelijk is.