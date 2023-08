Aandacht voor Philips en Exor op afwachtend Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag vooral uit naar zorgtechnologieconcern Philips en investeringsbedrijf Exor. Het Italiaanse Exor, eigendom van de familie Agnelli, de oprichters van autofabriek Fiat en eigenaren van voetbalclub Juventus, heeft voor 2,6 miljard euro een belang van 15 procent genomen in Philips. Exor, dat net als Philips onderdeel uitmaakt van de AEX-index, wordt daarmee de grootste aandeelhouder van het zorgtechnologieconcern.

Volgens Exor, ook de grootste aandeelhouder van sportwagenfabrikant Ferrari, zijn er voorlopig geen plannen om het belang verder uit te bouwen. In ruil voor de langetermijninvestering mag Exor één lid leveren aan de raad van commissarissen van Philips.

Beleggers kijken verder uit naar de resultaten van verzekeraar Aegon, betaalbedrijf Adyen en bouwer BAM, die later deze week naar buiten komen. Ook komen grote Amerikaanse winkelbedrijven als Walmart, Target en Home Depot deze week met resultaten en worden de Amerikaanse winkelverkopen bekendgemaakt. Daarnaast worden woensdag de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve vrijgeven.

De AEX-index koerst af op een klein openingsverlies. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten maandag flinke verliezen zien. De Nikkei in Tokio eindigde 1,3 procent in de min.

De beurzen in Hongkong en Shanghai verloren 2,2 procent en 0,6 procent door de aanhoudende zorgen over de problemen in de Chinese vastgoedsector. De grote projectontwikkelaar Country Garden kelderde 16 procent nadat het bedrijf niet op tijd aan zijn rentebetalingen op twee obligatieleningen heeft voldaan. Ook de Chinese fabrikanten van elektrische auto’s stonden onder druk na nieuwe prijsverlagingen in China door de Amerikaanse concurrent Tesla.

De Europese beurzen sloten vrijdag met zware verliezen. De AEX zakte 1,6 procent tot 765,16 punten en de MidKap verloor ruim 1 procent tot 903,68 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen daalden tot 1,3 procent. De beurzen in New York gingen gemengd het weekend in. Techgraadmeter Nasdaq daalde 0,7 procent en de brede S&P 500 verloor 0,1 procent. De Dow-Jonesindex klom 0,3 procent tot 35.281,40 punten.

De euro was 1,0928 dollar waard, tegen 1,0952 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 82,27 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 85,93 dollar per vat.