Analisten: Exor goede en betrouwbare investeerder voor Philips

Zorgtechnologieconcern Philips mag zijn handjes dichtknijpen met de grote investering van het gerenommeerde investeringsfonds Exor van de Agnelli-familie, de oprichters van autofabriek Fiat en eigenaren van voetbalclub Juventus. “Heel weinig mensen hebben nog vertrouwen in Philips door de crisis die het heeft gehad. Als dan zo’n gerenommeerd concern zoveel vertrouwen laat zien, is dat een enorme opsteker”, zegt analist Jos Versteeg van InsingerGillissen. Ook volgens analisten van ING heeft Exor een “zeer goede” reputatie op het gebied van dit soort investeringen.

“Exor wil wel voor een dubbeltje op de eerste rij zitten”, zegt Versteeg over het bedrijf, dat eveneens de grootste aandeelhouder is van sportwagenfabrikant Ferrari. De beurswaarde van Philips is de afgelopen twee jaar gehalveerd door onder meer problemen met slaapapneu-apparaten, waardoor de Italiaanse investeerder voor relatief weinig geld (ongeveer 2,6 miljard euro) 15 procent van de aandelen in Philips heeft kunnen kopen.

Met de miljarden die Exor in Philips steekt, had het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf ook kunnen investeren in zorgtechnologieconcerns die er beter voor staan. Versteeg: “Door de enorme reputatieschade van Philips is dit een opportunistische zet. Dan moet je wel veel vertrouwen hebben in topman Roy Jakobs. Maar zo krijg je voor een betrekkelijk lage prijs wel een flink belang in een bedrijf dat nog altijd goed op de wereldkaart staat.”

Exor heeft zich in de ogen van Versteeg vooral bewezen door eerdere koerswijzigingen bij autofabrikant Fiat, dat nu onder het grotere autoconcern Stellantis valt. Ook bij Philips krijgt Exor door de overeenkomst een vinger in de pap, met de benoeming van één van de in totaal tien leden in de raad van commissarissen.

Versteeg verwacht dat Exor bij Philips niet direct uit is op serieuze koerswijzigingen. “Ze hebben duidelijk aangegeven dat ze vinden dat Philips op de goede weg is. Maar mocht het toch de verkeerde kant op gaan, zullen ze hun stem zeker laten horen.” De voorzitter van de raad van commissarissen van Philips, Feike Sijbesma, heeft aangegeven goed naar de ideeën van de grootste aandeelhouder te gaan luisteren.

Het grootste risico voor Exor vormen volgens Versteeg de aanhoudende problemen met de niet helemaal veilige apparaten voor slaapapneupatiënten. Het overgrote deel daarvan is inmiddels vervangen, maar schadeclaims kunnen Philips nog veel geld kosten.