OM: FTX-oprichter gebruikte geld klanten voor politieke donaties

FTX-oprichter Sam Bankman-Fried gebruikte van klanten gestolen geld om voor meer dan 100 miljoen dollar aan campagnebijdragen te doen in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in de VS in 2022. Dat stelden federale aanklagers maandag in een nieuwe aanklacht tegen de oprichter van de failliete Amerikaanse cryptobeurs FTX.

De 31-jarige Bankman-Fried wordt er ook van verdacht fraude te hebben gepleegd bij FTX door klantentegoeden door te sluizen naar investeringsfonds Alameda, waar hij ook oprichter van is. Omdat klanten daardoor niet bij hun geld konden, ging FTX failliet.