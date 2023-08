Ryanair moet passagiers 400 euro betalen vanwege dronken steward

Luchtvaartmaatschappij Ryanair moet 400 euro betalen aan passagiers die afgelopen najaar vertraging opliepen omdat een steward te veel alcohol had gedronken. Claimorganisatie EUclaim diende het verzoek in namens 26 gedupeerde passagiers en heeft het geld inmiddels ontvangen van de vliegtuigmaatschappij. Dinsdag maakt EUclaim de eerste helft van de compensatie over aan de passagiers, zegt een woordvoerder.

Het bedrag is bedoeld om het tijdverlies te compenseren van de 26 passagiers die een claim hadden ingediend bij EUclaim. De gedupeerden vlogen van Eindhoven Airport naar de Spaanse stad Alicante op 20 november. Die vlucht kwam 3,5 uur later aan dan gepland omdat een vervangend bemanningslid moest worden gevonden.

De beschonken steward werd betrapt door de politie tijdens een controle op het vliegveld van Eindhoven en kreeg 1000 euro boete.