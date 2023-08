Tesla verlaagt opnieuw prijzen in China

Tesla heeft zijn prijzen in China opnieuw verlaagd om meer klanten te lokken. De vrees voor een prijzenoorlog, die eerder juist leek te zijn afgenomen, laaide daardoor weer op. De Amerikaanse autofabrikant, die een enorme fabriek heeft in Shanghai, verlaagde de prijzen van Long-Range en Performance versies van de Model Y met 14.000 yuan (bijna 1800 euro).

Tesla verlengde ook een verzekeringssubsidie van 8000 yuan op nieuw aangeschafte Model 3-voertuigen met achterwielaandrijving tot eind volgende maand, meldde het bedrijf op zijn Chinese Weibo-account. De prijsverlagingen door Tesla volgen op die van concurrent Zeekr. Dat automerk van Geely Automobile Holdings verlaagde vorige week zijn prijzen met 37.000 yuan. Ook Zhejiang Leapmotor Technologies verlaagde aan het begin van de maand zijn prijzen met 20.000 yuan.

Tesla veroorzaakte eind vorig jaar al een prijzenoorlog in China met een eerste ronde van prijsverlagingen, gevolgd door verdere kortingen in januari. De in China gemaakte Tesla’s werden daardoor 14 procent goedkoper dan vorig jaar. In sommige gevallen zijn de in China gemaakte Tesla’s bijna de helft goedkoper dan in de Verenigde Staten en Europa.

Tesla is nog altijd veruit de grootste fabrikant van elektrische voertuigen op de Amerikaanse thuismarkt, maar blijft in China, de grootste automarkt ter wereld, achter bij de Chinese concurrent BYD. Zo zag Tesla het aantal leveringen in China in juli met 31 procent dalen tot het laagste niveau van dit jaar, terwijl concurrenten als BYD, Li Auto en Nio allemaal nieuwe verkooprecords behaalden.

In juli besloten Tesla en andere grote Chinese autofabrikanten nog tot een wapenstilstand om “abnormale prijzen” te voorkomen. Die specifieke toezegging werd kort daarna ingetrokken en de Chinese autoriteiten drongen er bij de bedrijven op aan de regels te volgen en een eerlijke concurrentiestrijd te voeren.