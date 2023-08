Vastgoedbedrijf Country Garden keldert op Hongkongse beurs

Country Garden ging maandag hard onderuit op de aandelenbeurs in Hongkong. Beleggers schrokken van het bericht dat het grote Chinese vastgoedconcern de rentebetalingen op twee obligatieleningen niet op tijd heeft kunnen voldoen. Het noodlijdende concern heeft nu dertig dagen de tijd om alsnog zijn schuldverplichtingen na te komen om te voorkomen als wanbetaler te worden bestempeld.

De Chinese vastgoedsector zit na jaren van ongekende groei, die vooral werd gefinancierd met gigantische schulden, al geruime tijd in financiƫle nood. Een faillissement van Country Garden zou grote gevolgen hebben voor de geplaagde Chinese vastgoedsector en de hele economie.

Country Garden, dat eerder deze maand al waarschuwde voor een miljardenverlies in de eerste jaarhelft, kelderde 16 procent tot de laagste koers ooit. Ook werd de handel in elf obligatieleningen van het concern stilgelegd. Het bedrijf kampt naar verluidt met een schuldenberg van bijna 1,2 biljoen yuan (zo’n 150 miljard euro).

Eerder werd concurrent Evergrande al als wanbetaler bestempeld. Dat grote vastgoedconcern werkt aan een herstructureringsplan van zijn schulden. De Hang Seng-index in Hongkong zakte mede door de koersval van Country Garden 2,4 procent. De makers van elektrische auto’s BYD, Li Auto en Xpenig verloren tot dik 5 procent na een nieuwe ronde van prijsverlagingen in China door concurrent Tesla.

Ook de Chinese techbedrijven stonden onder druk door de aanhoudende rentezorgen in de Verenigde Staten. Daar wordt gevreesd dat de Federal Reserve nog niet klaar is met het verhogen van de rente om de inflatie te bestrijden. Webwinkelconcern Alibaba zakte 3,9 procent en internet- en gamesbedrijf Tencent verloor ruim 1 procent. De beurs in Shanghai daalde 1 procent. De aandelenmarkten in Zuid-Korea en Australiƫ leverden 1,1 en 0,9 procent in.

De Nikkei in Tokio stond kort voor sluiting van de markt 1,3 procent in de min. De Japanse exportbedrijven zagen eerdere winsten verdampen ondanks een daling van de Japanse yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De Japanse munt tikte daarbij het laagste niveau aan sinds november vorig jaar. Elektronicaconcern Sony en autofabrikant Honda behoorden tot de grootste dalers met minnen van 3,7 en 4,5 procent. Techinvesteerder SoftBank verloor 3 procent en autobouwer Toyota daalde 0,9 procent.