Alfen en Amerikaanse winkelverkopen centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Alfen. De fabrikant van laadpalen en opslagsystemen gaf een omzetwaarschuwing vanwege uitdagende marktomstandigheden. Het bedrijf, dat volgende week met resultaten komt, voorziet nu voor het hele jaar een omzet van tussen de 490 miljoen en 520 miljoen euro. Eerder werd gerekend op een omzet van tussen de 540 miljoen en 600 miljoen euro.

Daarnaast wordt uitgekeken naar de Amerikaanse winkelverkopen over juli, die later op de dag bekend worden gemaakt. Dat cijfer geeft mogelijk meer inzicht in de kooplust van de Amerikaanse consument. Het Amerikaanse doe-het-zelf-concern Home Depot komt later op de dag met kwartaalresultaten.

Ook houdt de Russische centrale bank dinsdag een noodvergadering. De bijeenkomst volgt op de forse waardedaling van de roebel. De munt is gezakt tot het laagste niveau sinds de Russische invasie van Oekraïne. Vorige maand verhoogde de centrale bank de rente al met 1 procentpunt tot 8,5 procent om de waarde van de roebel te stutten.

In China kwam de centrale bank dinsdag met een verrassende renteverlaging. De stap ging vooraf aan een reeks van tegenvallende macro-economische cijfers. Zo bleek dat de winkelverkopen en de industriële productie vorige maand minder sterk zijn gestegen dan verwacht. Door de leenkosten te verlagen hopen de Chinese beleidsmakers de kwakkelende economie aan te jagen. Beleggers waren niet onder de indruk van de steunmaatregelen en de beurzen in Hongkong en Shanghai zakten 1,1 en 0,6 procent.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een kleine openingswinst. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting hoger beginnen. De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent in de plus, dankzij een sterker dan verwachte groei van de Japanse economie in het tweede kwartaal. Ook de Japanse chipbedrijven wonnen terrein na de stevige koerswinsten in de Amerikaanse chipsector. In Amsterdam zullen de chipbedrijven ASML, Besi en ASMI daar mogelijk ook van profiteren.

TKH Group staat ook in de belangstelling. Het technologiebedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft met ruim 5 procent stijgen. Topman Alexander van der Lof sprake van goede prestaties van het bedrijf. Het orderboek groeide tot een recordniveau van 1 miljard euro.

De euro was 1,0910 dollar waard, tegen 1,0920 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 82,58 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 86,34 dollar per vat.