Energiebedrijven onderzoeken problemen teruglevering op stroomnet

Meerdere energieleveranciers onderzoeken hoe ze het best kunnen omgaan met extra kosten bij de teruglevering van stroom op het net. Steeds meer mensen hebben zonnepanelen en daardoor raakt het energienet geregeld overbelast. De overschotten moeten leveranciers voor lage prijzen verkopen op de energiemarkt. Vandebron gaat als eerste energiemaatschappij klanten met zonnepanelen vaste kosten laten betalen voor de teruglevering van stroom. Andere leveranciers willen nog niet zo ver gaan, maar lopen tegen dezelfde problemen aan.

Tot nu toe werden de kosten doorberekend aan klanten met en zonder zonnepanelen, maar Vandebron gaat dat nu “evenredig” verdelen. Klanten van dat bedrijf met zonnepanelen zijn hierdoor maandelijks ongeveer 10 tot 20 euro duurder uit. Essent, dat in 2019 de duurzame branchegenoot Vandebron overnam, staat achter de plannen van Vandebron. “Het is goed dat ze de verantwoordelijkheid nemen. We vinden het een sympathieke en transparante maatregel en volgen de ontwikkelingen op de voet,” aldus een woordvoerder van Essent.

Vattenfall geeft aan dat het geen plannen heeft om klanten met zonnepanelen vaste terugleveringskosten op te leggen. “Voor ons is dit ook nieuw dus we zullen ons gaan verdiepen in hoe deze nieuwe prijscomponent precies werkt”, laat een woordvoerder weten. De onbalans op het elektriciteitsnet en de doorrekening van de kosten daarvan zijn volgens Vattenfall “belangrijke vraagstukken” binnen de energiesector.

Eneco kijkt momenteel naar verschillende scenario’s om hiermee om te gaan, maar heeft nog niks besloten, zegt een woordvoerder van het bedrijf die het “een lastig dilemma” noemt. “Het is mooi dat veel mensen voor zonnepanelen kiezen en dat willen we ook stimuleren, maar we streven ook naar een gelijke verdeling van de kosten,” aldus Eneco.

Op sociale media zijn veel mensen niet blij met de heffing van Vandebron. In combinatie met de plannen van het kabinet om de salderingsregeling tot 2031 af te bouwen lijkt het financieel gezien steeds minder aantrekkelijk om zonnepanelen te installeren. “Eerst de saldering afschaffen en nu nog extra betalen? Met andere woorden: haal die #zonnepanelen maar weer van het dak?” schrijft iemand op X, voorheen Twitter.