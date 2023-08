Noors staatsfonds verdient 130 miljard euro in zes maanden

Het staatsinvesteringsfonds van Noorwegen, de grootste aandelenbelegger ter wereld, heeft in de eerste helft van dit jaar 1501 miljard Noorse kroon verdiend, omgerekend 130 miljard euro. Daarbij werd geprofiteerd van de sterk gestegen beurskoersen, maakte het fonds bekend.

Aandelen leverden een rendement op van 13,7 procent. Vooral de investeringen in technologiebedrijven zorgden voor forse koerswinsten, gemiddeld bijna 39 procent. “De sector profiteerde van de sterke vraag naar nieuwe kunstmatige intelligentie-oplossingen van de grootste internet- en softwarebedrijven en hun leveranciers van halfgeleiders”, stelt het vermogensfonds vast.

Het staatsfonds werd in de jaren negentig opgericht om de Noorse olie- en gasinkomsten in het buitenland te beleggen. Het fonds heeft belangen in duizenden bedrijven waaronder grote namen als Shell, ASML, TSMC, Nestlé, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook en Google-moeder Alphabet.

In totaal heeft het staatsfonds een beheerd vermogen van omgerekend 1,3 biljoen euro. Het fonds bezit wereldwijd ongeveer 1,5 procent van alle aandelen van beursgenoteerde bedrijven.